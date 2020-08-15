Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение белорусских властей о передаче задержанных под Минском россиян Москве.

Он назвал это "неприемлемым и несправедливым".

"На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях… Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией", — отметил Зеленский.