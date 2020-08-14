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Власти Чехии настаивают на повторных выборах в Белоруссии

Мир » Европа » Евросоюз

Невероятным зверством назвал происходящее в Белоруссии премьер-министр Чехии. Андрей Бабиш прокомментировал видеосюжеты, снятые во время акций протеста. Он выразил надежду, что диктаторский режим падёт.

"Я посмотрел множество видеороликов из Белоруссии, где трусливая и агрессивная полиция молотит безоружных людей. Это невероятное зверство. Твердо верю, что идут последние часы диктаторского режима, и что граждане победят", — написал Бабиш в своём микроблоге.

Он подчеркнул, что в стране необходимо провести повторные президентские выборы. При этом за процессом должны следить международные наблюдатели.

"О ситуации в Белоруссии, которая действительно серьезная, по договоренности с польским премьером Матеушем Моравецким я предложил срочно провести видеоконференцию членов Евросовета. Нельзя ждать, белорусы нуждаются в быстрой помощи. И должен быть послан ясный сигнал о санкциях. Выборы в Белоруссии необходимо повторить, они должны быть прозрачными и с присутствием иностранных наблюдателей", — отметил чешский политик.

Ранее с аналогичной инициативой выступил премьер-министр Словении. По его словам, повторные выборы президента разрешат кризис, сложившийся в Белоруссии.

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