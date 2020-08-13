Словения предлагает провести новые выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии нужно провести еще раз. Это станет решением кризиса, сложившегося в республике.

Такое мнение высказал премьер-министр Словении.

"Я считаю возможным лишь мирное разрешение текущего кризиса в Белоруссии. Необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей", — заявил Янез Янша.

Ранее глава Европарламента призвал Александра Лукашенко остановить насилие над участниками митингов, выпустить арестованных. По словам Давида Сассоли, белорусский народ имеет право на протест.

Украинцам не советуют ездить в Белоруссию. Граждан предостерег Владимир Зеленский, рассказав, что в республике задержаны трое украинцев. Как обещал глава МИД Украины, страна готова к диалогу, но будет жёстко защищать права и интересы своих сограждан в Белоруссии.

Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила применение насилия в Белоруссии при подавлении акций протеста. Она отметила, что за последние дни в республике было арестовано около шести тысяч человек, среди которых случайные прохожие и подростки.