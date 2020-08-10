Центральный избирательный комитет Белоруссии должен пересчитать голоса избирателей. После этого данные необходимо опубликовать на всеобщее обозрение.
С таким призывом выступила Еврокомиссия.
"Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", — написала в своём микроблоге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Стоит отметить, что Германия отказалась признать легитимными итоги президентских выборов в Белоруссии. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт, выборы не соответствовали минимальным стандартам демократии, что неприемлемо с точки зрения немецких политиков.
Напомним, что одним из нарушений стало продление срока работы избирательных участков. Как заявил Александр Лукашенко, который получил больше 80% голосов, участки в Минске работали дольше положенного по его просьбе, так как на некоторых из них выстроились очереди из избирателей.
"Сначала стояли, демонстрировали великие очереди. Думали, что в 20.00 мы закроем участки, и они обжалуют итоги выборов. Что они пришли, а им не дали проголосовать. Я попросил, чтобы все мобилизовались, и Центризбирком продлил голосование. В 20.20 очереди нет, ни одного человека практически. Только один участок в Минске остался, где после 20.00 еще 30 минут голосовали", — подчеркнул глава государства.
Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии, которые ещё даже не объявлены официально, перешёл в столкновения с милицией.