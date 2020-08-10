Европа призвала ЦИК Белоруссии пересчитать голоса избирателей

Центральный избирательный комитет Белоруссии должен пересчитать голоса избирателей. После этого данные необходимо опубликовать на всеобщее обозрение.

С таким призывом выступила Еврокомиссия.

"Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", — написала в своём микроблоге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что Германия отказалась признать легитимными итоги президентских выборов в Белоруссии. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт, выборы не соответствовали минимальным стандартам демократии, что неприемлемо с точки зрения немецких политиков.

Напомним, что одним из нарушений стало продление срока работы избирательных участков. Как заявил Александр Лукашенко, который получил больше 80% голосов, участки в Минске работали дольше положенного по его просьбе, так как на некоторых из них выстроились очереди из избирателей.