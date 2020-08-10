Германия отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии не соответствовали минимальным стандартам демократии.

Такое мнение высказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Очевидно, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов, с нашей точки зрения, это неприемлемо", — утверждает политик.

Напомним, президентские выборы в стране прошли 9 августа. ЦИК республики огласил, что 80% голосов избирателей набрал действующий глава государства Александр Лукашенко. Это спровоцировало массовые протесты, в ходе которых были задержаны более трех тысяч демонстрантов.