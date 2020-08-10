Журналист "Медузы" пропал после протестов в Минске

С часу ночи 10 августа издание "Медуза" не может связаться со своим корреспондентом Максимом Солоповым, который находился в Минске и освещал массовые протесты.

По словам генерального директора издания Галины Тимченко, Солопов был сильно избит силовиками. Это подтвердили журналисты Daily Storm, которые работали вместе с журналистом.

Дмитрий Ласенко и Антон Старков утверждают, что корреспонденту "Медузы" "досталось гораздо больше" от бойцов ОМОНа.