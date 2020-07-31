"БелАвиа" не планирует пока полеты в Россию

Восстановления авиасообщения России с Белоруссией пока ждать не приходится. Отмена рейсов продлится минимум до 14 августа.

С середины августа возможно возобновление рейсов из Минска в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар и Сочи.

"Перевозчики, осуществляющие рейсы в Москву из Минска, российский "Аэрофлот" и белорусская "БелАвиа", продлили приостановку рейсов по 14 августа. Также "БелАвиа" продлила по 14 августа приостановку рейсов в Санкт-Петербург и Калининград. Рейсы "БелАвиа" в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября 2020 года", — сообщили в пресс-службе "БелАвиа".

Напомним, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Британией. В европейской стране россиянам предстоит провести две недели в карантине. При поездке в Турцию справки не требуются.

Сегодня стало известно о массовой отмене зарубежных рейсов. Авиакомпании меняют расписание и отменяют запланированные на начало августа рейсы. В качестве причины указывают отсутствие разрешения на международные полеты.