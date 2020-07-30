Митинг в Софии парализовал движение

Движение на двух крупных магистралях в центре болгарской столицы заблокировано. Проезду мешают митингующие.

Они требуют отставки правительства и главного прокурора. Как сообщает радиостанция BNR, протестанты установили палатки на Орловом мосту и бульваре Царя-Освободителя. Сейчас по центре Софии могут проехать только автомобили скорой помощи.

Все это происходит в непосредственной близости к администрации президента.

Граждане Болгарии требуют введения машинного голосования. Митинги продолжаются уже 22-й день. Количество людей, вышедших на улицы Софии, стало рекордным.

Протестами охвачена вся страна. На митинги выходят жители Варны, Бургаса, Русы, Пловдива и других городов. Также болгары устраивают протесты, даже находясь за пределами родины.

Организаторами беспорядков называют профессора Велислава Минекова, адвоката Николая Хаджигенова и специалиста по связям с общественностью Армана Бабикяна. Стоит отметить, что президент Румен Радев (БСП), избранный на всенародном голосовании, и премьер Бойко Борисов (ГЕРБ) ведут между собой войну на выживание.