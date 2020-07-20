Тысячи жителей Софии вышли на улицы города. Граждане Болгарии протестуют против вотума недоверия, которое предъявлено правительству.
Его объявила Болгарская социалистическая партия. Политики обвиняют кабинет министров в коррупции. Сегодня планируются дебаты, а в течение суток должно пройти голосование.
Тысячи несогласных болгар вышли на улицу и движутся к зданию парламента. Движение в центре столицы парализовано. Здание парламента охраняет полиция, митингующие окружают их.
Ранее "Правда.Ру" писала, что участники протестов, которые начались в Болгарии в начале июля, требуют отставки премьер-министра и генерального прокурора, принятия новой Конституции. Митинги проходят в Софии, Варне, Пловдиве, Бургасе, Велико-Тырнове. К общенациональной забастовке активно призывают в социальных сетях.
Организаторами беспорядков называют профессора Велислава Минекова, адвоката Николая Хаджигенова и специалиста по связям с общественностью Армана Бабикяна. Стоит отметить, что президент Румен Радев (БСП), избранный на всенародном голосовании, и премьер Бойко Борисов (ГЕРБ) ведут между собой войну на выживание.
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".