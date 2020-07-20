Жители болгарской столицы вышли на митинг

Тысячи жителей Софии вышли на улицы города. Граждане Болгарии протестуют против вотума недоверия, которое предъявлено правительству.

Его объявила Болгарская социалистическая партия. Политики обвиняют кабинет министров в коррупции. Сегодня планируются дебаты, а в течение суток должно пройти голосование.

Тысячи несогласных болгар вышли на улицу и движутся к зданию парламента. Движение в центре столицы парализовано. Здание парламента охраняет полиция, митингующие окружают их.

Ранее "Правда.Ру" писала, что участники протестов, которые начались в Болгарии в начале июля, требуют отставки премьер-министра и генерального прокурора, принятия новой Конституции. Митинги проходят в Софии, Варне, Пловдиве, Бургасе, Велико-Тырнове. К общенациональной забастовке активно призывают в социальных сетях.

Организаторами беспорядков называют профессора Велислава Минекова, адвоката Николая Хаджигенова и специалиста по связям с общественностью Армана Бабикяна. Стоит отметить, что президент Румен Радев (БСП), избранный на всенародном голосовании, и премьер Бойко Борисов (ГЕРБ) ведут между собой войну на выживание.