Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская хочет выступить в белорусском парламенте 3 августа.

Примечательно, что на этот день запланировано обращения белорусского лидера Александра Лукашенко с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Все кандидаты в президенты с момента их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях. В том числе, по государственному телевидению. Поэтому сегодня, 28 июля, Светлана Тихановская направила свое обращение с просьбой выступить на заседании внеочередной сессии Национального собрания Республики Беларусь. На той же сессии, где 3 августа, перед началом досрочного голосования, со своим посланием будет выступать действующий президент", — сообщили представители Тихановской.