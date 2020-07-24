Тони Блэр: Мы должны научиться жить с COVID-19

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что британцы должны научиться жить с коронавирусом, потому что "он не будет устранен, наверное, никогда".
В интервью для Ассоциации прессы бывший лидер лейбористов сказал, что
"существует по крайней мере 50/50 шансов, что Великобритания увидит возрождение COVID-19 осенью, и необходимо подготовиться к этому".
Он призвал правительство
"собрать воедино все до последнего кусочка инфраструктуры сдерживания, которые вы, возможно, сможете сделать, чтобы убедиться, что если это произойдет (вторая волна коронавируса), вы сможете контролировать болезнь, потому что вы не сможете вернуться в изоляцию, которую мы пережили в марте, апреле и мае".
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.