Тони Блэр: Мы должны научиться жить с COVID-19

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что британцы должны научиться жить с коронавирусом, потому что "он не будет устранен, наверное, никогда".

В интервью для Ассоциации прессы бывший лидер лейбористов сказал, что

"существует по крайней мере 50/50 шансов, что Великобритания увидит возрождение COVID-19 осенью, и необходимо подготовиться к этому".

Он призвал правительство