Япония никогда не получит Курильские острова на тех условиях, которые они выдвигают. Поэтому на данный момент этот территориальный вопрос не имеет разрешения.
Такое мнение "Правде.Ру" высказал экс-дипломат, специалист по Китаю, Японии Валерий Грешных. Напомним, что ранее премьер Японии Синдзо Абэ заявил о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой он надеется решить территориальный вопрос.
"Таких заявлений со стороны не только Абэ, но и до Абэ было достаточно много. Я имею в виду предшествующих Абэ премьер-министров. Дальше пожеланий дело не пойдет, особенно после внесения соответствующей поправки об отчуждении российской территории и, естественно, уголовного наказания за призывы к этому. И хотя это заявлено премьер-министром и к нему это положение как к иностранному гражданину не имеет прямого отношения. Однако я хочу сказать, что, занимаясь проблематикой советско-японских, потом российско-японских отношений, начиная с 60-х годов, и работая в нашем посольстве в Японии в 70-х годах, дальше призывов со стороны японских властей, а также общественного мнения этот вопрос не сдвигался, не сдвигается сейчас. И я глубоко убежден в том, что этот вопрос на условиях, которые выдвигает Япония, никогда не будет решен, ибо они требуют от нашей страны передачу им Хабомаи, Шикотана, Кунашира и Итурупа. Этот вопрос на японских условиях неразрешим", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что этот вопрос не будет решен и в ближайшие годы, так как Россия свои территории не отдаст. А у японцев нет никаких юридических и правовых оснований на то, чтобы требовать это.
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