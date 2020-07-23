Экс-дипломат: вопрос Курильских островов решен не будет

Япония никогда не получит Курильские острова на тех условиях, которые они выдвигают. Поэтому на данный момент этот территориальный вопрос не имеет разрешения.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал экс-дипломат, специалист по Китаю, Японии Валерий Грешных. Напомним, что ранее премьер Японии Синдзо Абэ заявил о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой он надеется решить территориальный вопрос.

"Таких заявлений со стороны не только Абэ, но и до Абэ было достаточно много. Я имею в виду предшествующих Абэ премьер-министров. Дальше пожеланий дело не пойдет, особенно после внесения соответствующей поправки об отчуждении российской территории и, естественно, уголовного наказания за призывы к этому. И хотя это заявлено премьер-министром и к нему это положение как к иностранному гражданину не имеет прямого отношения. Однако я хочу сказать, что, занимаясь проблематикой советско-японских, потом российско-японских отношений, начиная с 60-х годов, и работая в нашем посольстве в Японии в 70-х годах, дальше призывов со стороны японских властей, а также общественного мнения этот вопрос не сдвигался, не сдвигается сейчас. И я глубоко убежден в том, что этот вопрос на условиях, которые выдвигает Япония, никогда не будет решен, ибо они требуют от нашей страны передачу им Хабомаи, Шикотана, Кунашира и Итурупа. Этот вопрос на японских условиях неразрешим", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что этот вопрос не будет решен и в ближайшие годы, так как Россия свои территории не отдаст. А у японцев нет никаких юридических и правовых оснований на то, чтобы требовать это.