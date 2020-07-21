В Японии заявили о планах на встречу с Путиным

Встреча на высшем уровне готовится между Россией и Японией. О планах увидеться с Владимиром Путиным заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ожидается, что встреча состоится после завершения эпидемии коронавируса в мире.

"Я бы хотел, чтобы поскорее закончилось распространение коронавирусной инфекции и можно было думать о следующей встрече на высшем уровне", — процитировал премьер-министра Японии депутат верхней палаты парламента от партии "Ниппон исин-но кай" Мунэ Судзуки.

Ожидается, что главной темой встречи станет "территориальный вопрос". С 1956 года Япония ждет, что Москва рассмотрит возможность передачи Курильских островов. Нынешние власти России твердо убеждены, что Курильские острова — неприкосновенная часть РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала, что принятие поправок в Конституцию России не окажет влияния на процесс переговоров по мирному договору. Но сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и принадлежность Курильских островов России.