МИД Украины: встреча Путина и Зеленского в Крыму невозможна

Президенты России и Украины могут встретиться в Крыму только при одном условии. Это будет возможно, если флаги России будут спущены, а украинские — подняты.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего, к сожалению, пока о готовности России провести такую церемонию мне не известно", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

Он отметил, что ни при каких других условиях такая встреча Путина и Зеленского невозможна. При этом президент России побывал в Крыму, чем вызвал волну негодования со стороны официального Киева.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Путин не исключает ухудшения отношений России и Украины. Это связано с высказываниями Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне.

А Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, доверяет он Путину или нет. По его словам, он не успел сформировать окончательное мнение о российском лидере.