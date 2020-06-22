Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ещё не успел сформировать мнение о российском лидере Владимире Путине.

"У меня не было времени выбрать, верить или не верить Владимиру Путину", — пояснил Зеленский.

"Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", — добавил президент Украины.