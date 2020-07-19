Дональд Трамп сокращает отставание от Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп сокращает отставание от своего оппонента по предстоящим президентским выборам - Джо Байдена, кандидата от Демократической партии. За последний месяц разрыв между политиками сократился.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственное исследование.

Сейчас за Джо Байдена готовы отдать голоса 49% американцев. Переизбрание Дональда Трампа на второй срок поддерживают только 41% жителей США. Остальные 10% ещё не определились с выбором.