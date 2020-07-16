Мировой рекорд: американец съел 75 хот-догов за 10 минут

Несмотря на пандемию коронавируса, в Нью-Йорке все равно были проведены традиционные соревнования по поеданию хот-догов. Мероприятие приурочено ко Дню независимости США. Единственное, в этом году на соревнованиях не было зрителей.

Результаты соревнований

Победителем соревнований стал тринадцатикратный чемпион Джоуи Честнат из Калифорнии по прозвищу "Челюсти" — он съел 75 хот-догов за 10 минут и побил свой собственный мировой рекорд (71 хот-дог).

На втором месте оказалась семикратная чемпионка Мики Судо из Невады — за 10 минут ей удалось съесть 48,5 хот-догов. Она также побила свой рекорд (45 хот-догов).

Победителям соревнований вручили призы — по $10 тысяч и чемпионские пояса.

За второе место — $5 тысяч, а за третье — $2,5 тысячи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самый большой в мире хот-дог соорудили в Парагвае.

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