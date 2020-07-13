В одном из регионов Испании вводят жесткий карантин из-за COVID

В Каталонии возвращают ограничительные меры из-за коронавируса. В карантин попали 160 тысяч человек.

Накануне жителям части комарки Сегрия, в том числе города Льейды, запретили покидать свои дома. Магазины, спортивные объекты, ТЦ, рестораны и бары закрыли. Выходить из дома разрешено только в крайнем случае. Решение местных властей обжаловала прокуратура, суд отменил требование о введении карантина.

"Мы не согласны и не принимаем судебное решение. Мы не можем понять, почему могут быть бюрократические препятствия решениям, которые принимаются ради здоровья граждан. Это роскошь терять время из-за судебных постановлений ", — заявил глава каталонского женералитета Ким Торра.

Сейчас въезд и выезд из комарки Сегрия закрыты. Причиной для таких строгих ограничений стала вспышка коронавируса. За субботу там зарегистрировано 190 новых случаев заражения, за воскресенье — 816 случаев.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению бывшего эксперта ООН, в Испании неадекватная система соцзащиты. По словам Филипа Олстона, в стране, которая является четвертой по величине экономикой Евросоюза, широко распространена нищета.