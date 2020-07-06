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Бывший эксперт ООН: в Испании совершенно неадекватная система соцзащиты

Мир » Европа

Пандемия коронавируса выявила "совершенно неадекватное" состояние системы социальной защиты Испании.

С таким заявлением выступил бывший эксперт ООН по вопросам нищеты и прав человека Филип Олстон.

Он призвал правительство страны

"обратить, наконец, внимание на масштабы проблемы" и обеспечить соблюдение основных прав всех слоев общества".

Олстон посетил Испанию и стал свидетелем того, что он назвал "поистине возмутительными условиями" в некоторых частях страны.

Выступая в понедельник с заключительным докладом о своем визите, Олстон сказал, что кризис COVID-19 подчеркнул масштаб проблемы, стоящей перед коалиционным правительством Испании во главе с социалистами, несмотря на восстановление страны после экономического краха 2008 года.

"Как случилось, что четвертая по величине экономика ЕС по-прежнему раздираема глубокой, широко распространенной нищетой, и что ее система социальной помощи сломлена, недофинансирована, невозможна для навигации и не достигает людей, которые в ней больше всего нуждаются?" — недоумевает чиновник ООН.

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