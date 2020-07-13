С мэром Сеула будут прощаться пять дней

Торжественное прощание с погибши мэром прошло в Сеуле. Около 100 человек отдали дань памяти Пак Вон Суну, после чего его тело отправлено на кремацию.

Похороны были публичными: их транслировали в прямом эфире. Также был создан онлайн-мемориал в честь мэра города, к которому возложили цветы более 640 тысяч человек.

Похороны пройдут в течение пяти дней, как это полагается в Южной Корее в случае смерти высокопоставленного чиновника. Такое решение принято несмотря на то, что в Сети набирает популярность петиция против пышных похорон. Документ появился сразу после смерти Пак Вон Суна из-за обвинений в домогательствах.

С обвинениями выступила бывшая сотрудница мэра Сеула. Она представила переписку с начальником и подчеркнула, что является не единственной жертвой. На следующий день Пак Вон Сун исчез, оставив предсмертную записку с извинениями, а в ночь на 10 июля полицейские нашли его тело без признаков насильственной смерти. Дело в отношении него тут же закрыли, как это принято по южнокорейскому законодательству.