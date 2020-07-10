Жители Сеула против пятидневных похорон бывшего мэра

Жители Южной Кореи выступают против масштабных похорон погибшего мэра Сеула. Они создали петицию на сайте администрации президента, которая собрала уже больше 267 тысяч подписей.

Традиционные похороны в стране длятся три дня. Когда речь идет о политических деятелях или других важных для страны персонах, траурные мероприятия растягиваются на пять дней.

"Хотя расследование подозрений в домогательствах не смогли провести из-за того, что Пак Вонсун скончался, разве можно с уверенностью утверждать, что его смерть была достойной? Должны ли граждане наблюдать в СМИ за пышными пятидневными похоронами влиятельного политика, который дошел до самоубийства из-за подозрений в домогательствах? Какой посыл вы хотите направить гражданам? Думаю, тут подойдут тихие семейные похороны", — заявил автор петиции.

В домогательствах Вонсуна обвинила его бывшая секретарь. Девушка предъявила переписку с начальником и заявила, что является не единственной жертвой.

Напомним, что мэр Сеула исчез накануне. После многочасовых поисков полицейские нашли его тело в лесу. Признаков насильственной смерти не было, а в своей резиденции он оставил предсмертную записку.