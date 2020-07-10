Жители Южной Кореи выступают против масштабных похорон погибшего мэра Сеула. Они создали петицию на сайте администрации президента, которая собрала уже больше 267 тысяч подписей.
Традиционные похороны в стране длятся три дня. Когда речь идет о политических деятелях или других важных для страны персонах, траурные мероприятия растягиваются на пять дней.
"Хотя расследование подозрений в домогательствах не смогли провести из-за того, что Пак Вонсун скончался, разве можно с уверенностью утверждать, что его смерть была достойной? Должны ли граждане наблюдать в СМИ за пышными пятидневными похоронами влиятельного политика, который дошел до самоубийства из-за подозрений в домогательствах? Какой посыл вы хотите направить гражданам? Думаю, тут подойдут тихие семейные похороны", — заявил автор петиции.
В домогательствах Вонсуна обвинила его бывшая секретарь. Девушка предъявила переписку с начальником и заявила, что является не единственной жертвой.
Напомним, что мэр Сеула исчез накануне. После многочасовых поисков полицейские нашли его тело в лесу. Признаков насильственной смерти не было, а в своей резиденции он оставил предсмертную записку.
Анализ ДНК показал, что примерно в 1200 году н.э. произошло смешение между коренными жителями Америки и полинезийцами.