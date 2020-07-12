Церемония похорон мэра Сеула пройдут в режиме онлайн

Прощание с Вон Суном состоится в этот понедельник.

По информации агентства Ренхап, в настоящее время тело главы города находится в больнице, а в понедельник его передадут мэрии.

Церемония прощания пройдет в режиме онлайн из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.