Прощание с Вон Суном состоится в этот понедельник.
По информации агентства Ренхап, в настоящее время тело главы города находится в больнице, а в понедельник его передадут мэрии.
Церемония прощания пройдет в режиме онлайн из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.
"Церемония будет проходить в соответствии с принципами содействия контрольным усилиям по борьбе с COVID-19", сообщил Пак Хон Гын, который является руководителем комитета по подготовке похорон.
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