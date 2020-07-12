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Церемония похорон мэра Сеула пройдут в режиме онлайн

Мир » Азия

Прощание с Вон Суном состоится в этот понедельник.

По информации агентства Ренхап, в настоящее время тело главы города находится в больнице, а в понедельник его передадут мэрии.

Церемония прощания пройдет в режиме онлайн из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

"Церемония будет проходить в соответствии с принципами содействия контрольным усилиям по борьбе с COVID-19", сообщил Пак Хон Гын, который является руководителем комитета по подготовке похорон.

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