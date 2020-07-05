Компании, которые принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге, уличили в уклонении от уплаты налогов.
Журналистский проект "Наблюдатель" на канале Петра Порошенко "Пятый канал" утверждает, что 11 фирм Зеленского перестали выплачивать налоги после начала боевых действий в Донбассе.
"Они полностью "в тень" перевели штат, то есть в них учитывались один-два работника, и фактически большинство были в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, соответственно, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и с доходов", — утверждает журналистка Наталья Лютикова.
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