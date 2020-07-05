Зеленского с женой уличили в уклонении от уплаты налогов

Компании, которые принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге, уличили в уклонении от уплаты налогов.

Журналистский проект "Наблюдатель" на канале Петра Порошенко "Пятый канал" утверждает, что 11 фирм Зеленского перестали выплачивать налоги после начала боевых действий в Донбассе.