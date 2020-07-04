Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не готов комментировать прошедшую в Берлине встречу "нормандской четверки".

Однако президент утверждает, что встреча прошла удачно.

"Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что прошла она хорошо. С главой офиса президента Андреем Ермаком еще не обсуждал этот вопрос", — утверждает Зеленский.