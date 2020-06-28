Президент США Дональд Трамп озвучил причину, по которой Барак Обама во время своего президентства выступал за исключение России из формата G8.

"Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками. Россия полностью обыграла его и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всем, но особенно в отношении России", — считает американский лидер.