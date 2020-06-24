За прошедшую неделю в Белоруссии было задержано около 360 человек за участие в акциях протеста.
Об этом сообщили в правозащитном центре "Весна".
"По данным правозащитников "Весны", на акциях "Цепь солидарности", а также перед самими акциями и после, которые проходили по всей стране с 18 по 21 июня, всего было задержано более 360 человек. Из них в Минске было задержано более 260", — сказано в сообщении центра.
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