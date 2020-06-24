Путин выступил за создание мировой системы безопасности

Россия готова для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, в частности по созданию мировой системы безопасности.

С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин во время проведения военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.