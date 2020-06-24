Россия готова для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, в частности по созданию мировой системы безопасности.
С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин во время проведения военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Среди них — создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз", — отметил президент.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?