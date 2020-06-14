В крупнейшем городе штата Вашингтон Сиэтле стихийно возникла "Американская народная республика" или "Народная республика Сиэтла".

Самоправозглашенные власти "республики" ввели для белого населения обязательные взносы.

"Свободная от федеральной власти "зона Капитолл-Хилл" в Сиэтле привечает как чернокожих, так и белых. Но каждому белому отныне придётся делиться деньгами с черными братьями в знак уважения", — заявил один из "мэров".