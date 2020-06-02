Комендантский час продлили в Нью-Йорке

Ограничения по выходу на улицу продлятся в Нью-Йорке. Здесь на сутки продлили комендантский час. Об этом сообщает мэрия Нью-Йорка.

"Во вторник, 2 июня, в Нью-Йорке будет введен комендантский час с 20.00, он истечет в 5.00 в среду 3 июня", — написала в своем микроблоге пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн.

Комендантский час ввели 1 июня, но протестующие его проигнорировали. Поздно вечером отдельные группы митингующих были замечены на Манхэттене.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что комендантский час ввели в Вашингтоне. Он начнет действовать 2 июня в 19 часов (по местному времени) и продлится двое суток.

Напомним, что бунты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. ЧП произошло в Миннеаполисе. Его задержали полицейские. Когда мужчина в наручниках оказался на земле, один из правоохранителей наступил ему коленом на шею, что и стало причиной смерти. Возмущенные американцы вышли на улицы, сейчас беспорядки охватили всю страну, начались погромы магазинов.