В Париже можно вновь увидеть Нотр-Дам. Пока издалека

В Париже сняли высокие металлические барьеры, окружающие площадь перед собором Нотр-Дам-де-Пари.

Парижане и туристы впервые после разрушительного пожара 15 апреля 2019 года могут увидеть готический памятник.

"Это почти форма возрождения сегодня", — сказал мэр Парижа Анн Идальго во время посещения собора, где идут реставрационные работы, беседуя с настоятелем Нотр-Дама Патриком Шове.

Когда слух о неожиданном открытии собора разлетелся по Парижу, площадь начала заполняться людьми.

Монументальный фасад и арочные входы остаются заблокированными и никого туда не пускают. Но региональное управление здравоохранения в пятницу дало свое согласие на возобновление работы строителей, занимающихся восстановлением готического собора — одной из визитных карточек Парижа.