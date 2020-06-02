В Южной Корее желающих развлекаться берут "под QR-колпак"

Южная Корея на этой неделе тестирует новую систему предотвращения распространения коронавирусной инфекции - посетители в развлекательных заведениях, ресторанах и церквях будут отслеживаться по QR-кодам.

Такое решение было принято после того, как власти новая вспышка в стране только-только, как считалось, победившей COVID-эпидемию, была спровоцирована посетителями гей-клубов (подробнее об этом - здесь).

Новая система "быстрого реагирования"

Начиная с 10 июня, посетители ночных клубов, баров, караоке-клубов, дневных дискотек, крытых спортзалов, которые проводят групповые занятия, и крытых постоянных концертных залов, должны будут использовать любое из коммерчески доступных приложений для создания одноразового, персонализированного QR-кода, который может быть отсканирован на двери.

Местные органы власти могут также назначать другие объекты повышенного риска, например, библиотеки, больницы, рестораны или церкви.

Информация о человеке будет зарегистрирована в базе данных, хранящейся информационной службой социального обеспечения в течение четырех недель, прежде чем она будет автоматически удалена.

Об этом сегодня сообщило Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи.