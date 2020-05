Сегодня Южная Корея сообщила о 79 новых случаях заболевания коронавирусом.

Это, по информации ВВС, самый высокий суточный прирост инфицированных за последние 53 дня.

South Korea reports 79 new cases of coronavirus today.

67 cases on the edge of Seoul in connection with the Bucheon warehouse outbreak.

This is the highest number of daily new cases in 53 days.