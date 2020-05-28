Сегодня Южная Корея сообщила о 79 новых случаях заболевания коронавирусом.
Это, по информации ВВС, самый высокий суточный прирост инфицированных за последние 53 дня.
South Korea reports 79 new cases of coronavirus today.
67 cases on the edge of Seoul in connection with the Bucheon warehouse outbreak.
This is the highest number of daily new cases in 53 days.— Laura Bicker (@BBCLBicker) May 28, 2020
"На этой неделе инфекции продолжали ползти вверх в Сеуле и вокруг него. Южная Корея возвращается в режим карантина, вновь вводя меры социального дистанцирования, снятые в апреле", - объявил Чон Ын-Кен, директор корейских центров по контролю и профилактике заболеваний.
Стоит отметить, что в Южной Корее активный рост числа заболевших коронавирусом фиксируется второй день подряд: в среду, 27 мая, сообщалось о 40 новых случаях заболевания.
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