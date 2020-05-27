Польский публицист: нам невыгодно быть кордоном, разделяющим Евразию

Польша сейчас переживает непростой период и, возможно, ей стоит сменить протекторат: США на эту роль годится все меньше, поэтому надо бы подумать о Китае.

Так считает Кароль Кажмерчак, польский публицист.

Почему, он пояснил в своей статье "Закрытие протектората" на портале Kresy.pl.

"Мы, поляки, по инерции руководствуемся сегодня ментальными картами эпохи американо-советской "холодной войны". Только поэтому до сих пор видим США краем, где "течёт мёд с молоком", образцом цивилизации, "империей добра", дружелюбным паном.

Но эти фигуры речи были ошибкой еще тогда, много лет назад. Те, кто не верит, может спросить жителей Латинской Америки, остро ощутивших на своей шкуре "заботу" американцев.

Для описания современного мира эти карты вообще утопичны. И коронавирусная пандемия это наглядно показала: трудно считать "цивилизационным передовиком" страну, которая хуже всех смогла защитить своих граждан — около 30% смертности от COVID-19 в мире приходится на США.

в вопросе первичного общественного блага, каковым является здоровье граждан, США оказались ближе к странам третьего мира".

По мнению Кажмерчака, гегемония США в мире стремительно рушится, а позиции — слабеют.

"Не станет ли для нас Китай партнёром лучше, чем США?" — задает вопрос публицист и приводит в пример успешное, минуя Польшу, сотрудничество с ним России в рамках проекта "Один пояс — один путь".

Кажмерчак, обращаясь ко всем полякам, и, прежде всего, правительству, политическим и бизнес-элитам, предлагает подумать: