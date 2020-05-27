Польша сейчас переживает непростой период и, возможно, ей стоит сменить протекторат: США на эту роль годится все меньше, поэтому надо бы подумать о Китае.
Так считает Кароль Кажмерчак, польский публицист.
Почему, он пояснил в своей статье "Закрытие протектората" на портале Kresy.pl.
"Мы, поляки, по инерции руководствуемся сегодня ментальными картами эпохи американо-советской "холодной войны". Только поэтому до сих пор видим США краем, где "течёт мёд с молоком", образцом цивилизации, "империей добра", дружелюбным паном.
Но эти фигуры речи были ошибкой еще тогда, много лет назад. Те, кто не верит, может спросить жителей Латинской Америки, остро ощутивших на своей шкуре "заботу" американцев.
Для описания современного мира эти карты вообще утопичны. И коронавирусная пандемия это наглядно показала:
- трудно считать "цивилизационным передовиком" страну, которая хуже всех смогла защитить своих граждан — около 30% смертности от COVID-19 в мире приходится на США.
- в вопросе первичного общественного блага, каковым является здоровье граждан, США оказались ближе к странам третьего мира".
По мнению Кажмерчака, гегемония США в мире стремительно рушится, а позиции — слабеют.
"Не станет ли для нас Китай партнёром лучше, чем США?" — задает вопрос публицист и приводит в пример успешное, минуя Польшу, сотрудничество с ним России в рамках проекта "Один пояс — один путь".
Кажмерчак, обращаясь ко всем полякам, и, прежде всего, правительству, политическим и бизнес-элитам, предлагает подумать:
"Если мы хотим остаться американским кордоном, разделяющим Евразию, нам это может выйти очень дорого. Пока что имея втрое меньшую экономику, Венгрия приняла в четыре раза больше китайских инвестиций. Не пора ли нам сменить вектор?".
Пост президента США Дональда Трампа в Twitter впервые получил ярлык проверки фактов: сервис пометил его как "содержащий, возможно, недостоверную информацию".
Китайские ученые сильно сомневаются, что рынок морепродуктов Huanan в Ухане — "родина" и источник вызвавшего смертельную пандемию коронавируса.
Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.
По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.
НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.
"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
Америка превратилась в новый эпицентр пандемии коронавируса.
Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила Карисса Этьен, директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения.
"Исследование, проведенное в США, прогнозирует рост смертности в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа. Сейчас не время для стран ослаблять ограничения. Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19 и тяжелые времена еще впереди", — сказала Этьен.
На Американском континенте зарегистрировано:
Латинская Америка обогнала Европу и Соединенные Штаты по числу ежедневных регистраций инфицированных.
Кроме того, чиновники ВОЗ обеспокоены усилением вспышек заболевания в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.