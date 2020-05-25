В 2020 году ВВП Белоруссии сократился на 1,3%

В период с января по апрель 2020 года внутренний валовой продукт Белоруссии снизился до 1,3% и составил 41,1 млрд белорусских рублей. Об этом сообщил "Белстат".

Цифры свидетельствуют о том, что рецессия в экономике Белоруссии углубляется. Власти страны ожидают, что по итогам текущего года ВВП вырастет на 2,8% по оптимистичному сценарию и на 1,9% — по консервативному.