Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что собрал уже 200 тысяч подписей для выдвижения на следующих президентских выборах, которые запланировали на 9 августа.
"На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи… На сегодняшний день меня информируют, в принципе, мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тысяч. Но останавливаться не надо", — рассказал белорусский лидер.
Внутренний валовой продукт Белоруссии снизился в 2020 году до 1,3%. Данные говорят о том, что рецессия в экономике страны усугубляется.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
В период с января по апрель 2020 года внутренний валовой продукт Белоруссии снизился до 1,3% и составил 41,1 млрд белорусских рублей. Об этом сообщил "Белстат".
Цифры свидетельствуют о том, что рецессия в экономике Белоруссии углубляется. Власти страны ожидают, что по итогам текущего года ВВП вырастет на 2,8% по оптимистичному сценарию и на 1,9% — по консервативному.
Собственное ракетное производство намерены развивать в Белоруссии. Правда, от сборки межконтинентальных баллистических ракет в республике отказались.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.