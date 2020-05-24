Судьба экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича показывает, что заигрывания с Западом ни к чему хорошему не приводят.
С таким заявлением выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, Вашингтон заинтересован в продвижении выгодных ему лиц на главные государственные посты.
"Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти Саакашвили через госпереворот", — отметил Пушков.
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