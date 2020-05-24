Пушков напомнил Лукашенко об опасности заигрывания с Западом

Судьба экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича показывает, что заигрывания с Западом ни к чему хорошему не приводят.

С таким заявлением выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, Вашингтон заинтересован в продвижении выгодных ему лиц на главные государственные посты.