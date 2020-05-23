В газете "Prensa Libre" сообщается о том, что в городе Гватемала вводится круглосуточный комендантский час до понедельника следующей недели. Такое решение было принято из-за роста числа зараженных коронавирусом.
"Гватемала во второй половине дня в эту пятницу приступила к осуществлению круглосуточного комендантского часа, который продлится до понедельника, чтобы попытаться взять под контроль распространение нового коронавируса, в условиях, когда резко возросло число ежедневных случаев инфицирования COVID-19 в стране", — пишет издание.
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