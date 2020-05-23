Жители Гватемалы будут соблюдать круглосуточный комендантский час

В газете "Prensa Libre" сообщается о том, что в городе Гватемала вводится круглосуточный комендантский час до понедельника следующей недели. Такое решение было принято из-за роста числа зараженных коронавирусом.