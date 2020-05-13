Россия осудила теракт в Кабуле и призвала наказать виновных

Россия резко осудила теракт, который произошел в Кабуле. Там погибли 14 человек.

В российском МИДе призвали найти и наказать виновных.

"Призываем все противоборствующие стороны афганского конфликта и силы международной коалиции найти и наказать виновных в этом преступлении. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы остановить боль и страдания, которые несет с собой ИГИЛ*, и не допустить создания террористического плацдарма на афганской земле", — заявили в Министерстве иностранных дел России, выражая соболезнования родным погибших.

"Талибам нет смысла устраивать такие резонансные теракты"

Между тем спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов отметил, что приказ президента Афганистана начать наступательные атаки на талибов может сорвать межафганские переговоры. Особенно с учетом того, что Талибан* так и не взял на себя ответственность за произошедшую трагедию.

"Талибам нет смысла устраивать такие резонансные теракты. А ИГ* всячески хотят дестабилизировать ситуацию. Возобновлять военные действия — это опять создавать препятствия на пути запуска межафганских переговоров ", — заключил дипломат.

"Ситуация в лучшую сторону не меняется"

По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация в Афганистане меняется в худшую сторону. Поэтому как можно скорее нужно провести заседание контактной группы ШОС-Афганистан.

"Серьезным вызовом для стабильности в регионе остается положение дел в Афганистане. Вопреки предпринимаемым усилиям, ситуация в лучшую сторону не меняется, если не сказать, что она все-таки меняется в худшую сторону", — отметил глава российского МИДа.

Напомним, что накануне в Кабуле произошел взрыв у входа в больницу. Бомбу в действие привел террорист-смертник. После взрыва в здание ворвались боевики. Погибли 14 человек. Второй террористический акт произошел на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Жертвами стали 24 человека.

* - запрещенные в России террористические организации