В Киеве во время перестрелки у храма пострадал человек

Пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестного, который устроил стрельбу около храма на Подоле в Киеве.

"По спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавшим мужчиной занимаются медики, а на месте ЧП полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.