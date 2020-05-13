Пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестного, который устроил стрельбу около храма на Подоле в Киеве.
"По спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пострадавшим мужчиной занимаются медики, а на месте ЧП полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.
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