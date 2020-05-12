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Источник Правда.Ру

Украина захотела изменить соглашение об ассоциации с ЕС

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина планирует пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом сообщил вице-премьер страны по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. По его мнению, экономические кризис и пандемия коронавируса создали хорошие предпосылки для пересмотра соглашения.

"Сейчас просто очень удачный момент, как раз подошёл исторический срок. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас, мы прошли этап первых контактов с Европейским союзом", — пояснил Пристайко.

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