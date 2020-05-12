Украина захотела изменить соглашение об ассоциации с ЕС

Украина планирует пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом сообщил вице-премьер страны по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. По его мнению, экономические кризис и пандемия коронавируса создали хорошие предпосылки для пересмотра соглашения.