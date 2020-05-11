США обвинил Китай в кибератаках на центры разработки вакцин от COVID

ФБР и Министерство внутренней безопасности США готовятся выпустить предупреждение о том, что самые опытные хакеры и шпионы Китая работают над тем, чтобы украсть американские наработки по созданию вакцины от коронавируса.

Об этом сегодня сообщает The New York Times.

"Спецслужбами США зафиксирован рост числа киберугроз и нападений со стороны стран, стремящихся получить преимущество в этой пандемии, — пишет газета со ссылкой на источники в ФБР. — Более десятка стран передислоцировали военных и разведывательных хакеров, чтобы собрать все, что они могут о вирусных ответах других стран. Даже американские союзники, такие как Южная Корея и страны, которые обычно не выделяются своими кибернетическими возможностями, как Вьетнам, внезапно перенаправили своих государственных хакеров, чтобы сосредоточиться на вирусной информации".

Но главное "заинтересованное лицо", по мнению военных разведчиков Пентагона, — Китай.

В проекте предстоящего публичного предупреждения, которое, как утверждает The New York Times, вероятно, будет опубликовано в ближайшие дни, говорится, что Китай ищет

"ценные данные о вакцинах, лечении и тестировании, относящиеся к интеллектуальной собственности и общественному здравоохранению. Он фокусируется на киберпреступности и действия его направлены против академических и частных лабораторий".

Заявление сделают, чтобы развязать себе руки?

В соответствии с юридическими полномочиями, которые президент Трамп издал почти два года назад, Киберкомандование Соединенных Штатов и Агентство национальной безопасности имеют право глубоко проникать в китайские и другие Сети, чтобы "проводить пропорциональные контратаки".

Напомним, что ранее по аналогичной схеме американские спецслужбы действовали против России, предварительно обвинив ее во вмешательстве в выборы 2018 года. Тогда активно звучали угрозы поместить вредоносное ПО в российскую энергосистему.

"Предстоящее предупреждение также является последней итерацией серии усилий администрации Трампа обвинить Китай в том, что он является источником пандемии и использует ее последствия", — пишет The New York Times.

"Поживиться хочет не только Китай"

Эксперты по безопасности в Пентагоне говорят, что в то время, как зафиксирован всплеск атак китайских хакеров, ищущих преимущество в гонке за вакциной от COVID-19 и эффективным лечением, китайцы вряд ли одиноки в стремлении использовать вирус.

Утверждается, что "с поличным" при попытке вскрыть базы Gilead Sciences, производителя "Ремдесивира", терапевтического препарата, одобренного 10 дней назад Управлением по контролю за продуктами и лекарствами для клинических испытаний, попались иранские хакеры.

"А южнокорейские хакеры нацелились на Всемирную организацию здравоохранения и чиновников в Северной Корее, Японии и США".

"Хакеры активизировались сейчас сверх всякой меры"

Как заявил Джастин Фиер, бывший аналитик разведки национальной безопасности, который сейчас является директором кибератаки в Darktrace, фирме по кибербезопасности,

"все проводят широкомасштабный сбор разведданных — о фармацевтических исследованиях, заказах СИЗ, ответных мерах — чтобы увидеть, кто делает успехи. Частота кибератак и спектр целей являются астрономическими, зашкаливающими".

О том, сколько людей в самих США "работают в этом направлении", в будущем "обвинительном докладе", кстати, нет ни слова.