Британский премьер-министр Борис Джонс призвал нацию объединиться в дни празднования 75-й годовщины Победы над фашизмом:

"Мы должны отпраздновать эту дату вместе несмотря на коронавирус. Это дань уважения к достижениям и жертвам поколения военного времени".

Все ранее запланированные мероприятия в стране отменены из-за COVID-19. Их сменят "национальные адаптированные мероприятия":

Главный маршал авиации Майк Уигстон:

"Мы хотим поднять дух в праздновании мира в Европе. 75 лет назад они смогли то, что казалось невероятным. Мы в огромном долгу благодарности перед этим поколением героев, из всех слоев общества и многих стран за то, что они защитили Соединенное Королевство и освободили Европу от нацистской тирании".

Министр обороны Бен Уоллес:

"Хотя мы не можем праздновать эту драгоценную связь с нашими ветеранами в том масштабе, в котором мы планировали, мы все должны остановиться и подумать об их вдохновляющих достижениях. Как сказал Черчилль: "Да благословит Вас Бог, это ваша победа".

Министр культуры Оливер Дауден:

"Поскольку мы остаемся дома, чтобы защитить и спасти жизни, я знаю, что британский народ отметит это историческое событие новыми способами, чтобы показать нашу глубокую благодарность и уважение к тем, кто дал так много, чтобы принести мир, свободу и процветание в Европу".

"Семьдесят пять лет назад народ нашей страны праздновал победу над гитлеровской агрессией. Мы благодарны им".

"На фронте они сражались мужественно, изобретательно и стойко, а в тылу женщины защищали наши города от воздушных налетов, работали на заводах, руководили госпиталями".

"Эта страна победила благодаря героизму бесчисленного количества простых людей, и благодаря этому сегодня сотни миллионов людей живут в мире и свободе".

"Сегодня мы должны отпраздновать их достижение, и мы помним об их жертве".

"Мы свободный народ, потому что все, что сделали наши ветераны — это наша благодарность, наша искренняя благодарность и наша торжественная клятва: вас всегда будут помнить".