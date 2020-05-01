В Перу принудительно закрывают рынки

Муниципальные власти в Перу закрыли шумный уличный рынок в Лиме после того, как выборочное тестирование на COVID-19 показало, что каждый пятый владелец прилавка был заражен коронавирусом — 163 из 842.

Перуанцы предпочитают продукты с рынка, а не из магазина

Большинство перуанцев делают покупки на открытых или закрытых продовольственных рынках, а не в супермаркетах, где цены значительно выше.

Но соблюдать социальное дистанцирование и санитарные правила на рынках нереально, потому что продавцы и покупали активно коммуницируют, отчаянно торгуясь.

Рынки — основной источник заражений в Перу

"Провести принудительное выборочное тестирование на рынке власти города решили потому, что несмотря на введенный семь недель назад карантин, показатели эпидемии — число зараженных — продолжали расти", — говорит министр обороны Перу Вальтер Мартос, который принимал участие в "спецоперации".

Президент Перу Мартин Вискарра сказал, что это было суровое предупреждение для поддержания социального дистанцирования: "эти 163 [торговца] должны оставаться дома и держать дистанцию, чтобы не заразить других."

"Когда вы идете покупать картофель или салат, вы можете взять COVID-19 в свои дома в качестве бонуса за покупку", — сказал, обращаясь к народу, президент Перу Мартин Вискарра.

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