Малярия может вскоре вернуться в Европу из-за изменения климата

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что изменение климата приведет к катастрофическому росту смертности от малярии. И страны, в том числе и европейские, которые ликвидировали эту болезнь, могут увидеть смертельное возвращение.
"Прогресс в борьбе с малярией застопорился в последние годы, и есть опасения, что изменение погодных условий еще больше затруднит эту борьбу", — говорит Самуэль Азиду, директор программы AGAMal.
Малярия вызывается паразитами, передаваемыми комарами, и даже в легких случаях она может вызвать высокую температуру, озноб, гриппоподобные симптомы, тошноту и тяжелую анемию.
В прошлом году ВОЗ зарегистрировала:
Главным образом, жертвами болезни были дети в возрасте до пяти лет.
"В последние годы уровень смертности резко снизился, и комары становятся все более устойчивыми к инсектицидам. Финансирование также становится все более дефицитным:
ВОЗ определила малярию как одно из наиболее чувствительных к изменению климата заболеваний и предсказала к 2050 году по меньшей мере еще 60 тысяч случаев смерти.
Повышение температуры означает, что становится больше комаров — потенциальных разносчиков заразы. А повышенное количество осадков создает "застойные источники воды" — излюбленное место для их размножения.
То есть, по версии организации, повышение температуры всего на два градуса по Цельсию может привести к возвращению малярии.
Профессор Джеймс Логан, Глава департамента контроля заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, говорит, что
малярия и лихорадка Денге могут вернуться в Европу, поскольку изменение климата означает, что популяции комаров меняют свои привычки.
К слову, напомним: прямо сейчас, когда весь мир сражается с коронавирусом, в Зимбабве свирепствует еще и эпидемия малярии. Счет ее жертв пошел на сотни.
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