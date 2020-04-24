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Источник Правда.Ру

Малярия может вскоре вернуться в Европу из-за изменения климата

Мир

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что изменение климата приведет к катастрофическому росту смертности от малярии. И страны, в том числе и европейские, которые ликвидировали эту болезнь, могут увидеть смертельное возвращение.

"Прогресс в борьбе с малярией застопорился в последние годы, и есть опасения, что изменение погодных условий еще больше затруднит эту борьбу", — говорит Самуэль Азиду, директор программы AGAMal.

Для справки

Малярия вызывается паразитами, передаваемыми комарами, и даже в легких случаях она может вызвать высокую температуру, озноб, гриппоподобные симптомы, тошноту и тяжелую анемию.

Статистика

В прошлом году ВОЗ зарегистрировала:

  • 228 млн случаев заболевания малярией;
  • 405 тысяч смертей от нее.

Главным образом, жертвами болезни были дети в возрасте до пяти лет.

"В последние годы уровень смертности резко снизился, и комары становятся все более устойчивыми к инсектицидам. Финансирование также становится все более дефицитным:

  • в 2018 году — $2,7 млрд (£2,13 млрд) было потрачено правительствами на борьбу с болезнью - далеко не те $ 5 млрд (£3,94 млрд), которые нужны были", — отмечалось в докладе международной организации.

Причем тут климат?

ВОЗ определила малярию как одно из наиболее чувствительных к изменению климата заболеваний и предсказала к 2050 году по меньшей мере еще 60 тысяч случаев смерти.

Повышение температуры означает, что становится больше комаров — потенциальных разносчиков заразы. А повышенное количество осадков создает "застойные источники воды" — излюбленное место для их размножения.

То есть, по версии организации, повышение температуры всего на два градуса по Цельсию может привести к возвращению малярии.

В Европе были уже прецеденты

  • Два года назад в Италии, которая избавилась от малярии в 1970 году, было зарегистрировано несколько случаев заболевания людей, которые не выезжали за границу.
  • Во Франции и Испании был зарегистрирован ряд случаев заболевания лихорадкой Денге, передающейся от комаров.

Профессор Джеймс Логан, Глава департамента контроля заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, говорит, что

малярия и лихорадка Денге могут вернуться в Европу, поскольку изменение климата означает, что популяции комаров меняют свои привычки.

К слову, напомним: прямо сейчас, когда весь мир сражается с коронавирусом, в Зимбабве свирепствует еще и эпидемия малярии. Счет ее жертв пошел на сотни.

Об этом подробнее — здесь.

Темы комары малярия глобальное потепление
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