В Зимбабве к коронавирусу добавилась вспышка малярии

Новая вспышка малярии унесла жизни 131 человека в Зимбабве.

По данным Министерства здравоохранения, смертельные случаи произошли в 201 очаге, зарегистрированном по всей стране. Тем временем режим изоляции из-за коронавируса в Зимбабве был ранее продлен на две недели.

"Совокупные показатели заболеваемости малярией составляют 135 585 случаев болезни и 131 смерть. Самые опасные места по малярии — Маникаленд, Масвинго и Машоналенд Восток", — сообщает Guardian.

Малярия — болезнь сезонная

Передача малярии носит сезонный и нестабильный характер, вызывая болезни и смерть во всех возрастных группах. В Зимбабве эпидемии иногда происходят в теплый и влажный сезон, особенно в феврале, марте и апреле.

Эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что эти цифры будут продолжать расти по всей стране, поскольку из-за карантина по коронавирусу люди не могут получить доступ к клиникам или не сообщают о случаях заболевания.

ВОЗ предупреждала

Всемирная организация здравоохранения ранее предупредила правительство Зимбабве о том, что существует опасность в том, что уделяется меньше внимания такому заболеванию, как малярия, в ходе борьбы с COVID-2019.

"Во время пандемии COVID-19 нельзя забывать о профилактике малярийной инфекции. Смертность от малярии и сопутствующих заболеваний (анемии, недоедании и т. д.) должна быть по-прежнему предотвращена", — говорится в недавнем докладе ВОЗ .

Малярия, наряду со СПИДом и туберкулезом, является "одним из самых больших убийц" в Зимбабве. Однако, в отличие от Covid-19, болезнь поддается лечению на местном уровне с помощью быстрых диагностических тестов.

Недавняя вспышка болезни произошла, когда система здравоохранения страны столкнулась с серьезной нехваткой лекарств на фоне ухудшения экономических условий из-за карантина по коронавирусу.

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