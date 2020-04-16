Спасать урожай фруктов в Британии будут румынские гастарбайтеры

Чартерный рейс со 180 румынскими рабочими на борту приземлился сегодня в аэропорту Станстед.

В нарушение правил изоляции они прилетели спасать от разорения британских фермеров, а жителей страны — от дефицита фруктов на прилавках магазинов.

По данным британского правительства, всего таких "самолетов с рабочей силой" будет шесть.

Зачем правительство Великобритании нарушает изоляцию

Гастарбайтерам из Румынии было дано разрешение на пересечение границы и пребывание в стране из-за того, что сами британцы не откликнулись на призыв помочь фермерам со сбором урожая фруктов.

А безработица в стране уже растет

И это при том, что в Великобритании прогнозируется 10%-ный рост уровня безработицы из-за пандемии коронавируса. Проще говоря, на улице в ближайшее время рискуют оказаться около 2 млн человек.

По данным департамента труда и пенсий королевства, в период с 16 по 31 марта было подано 950 тысяч новых заявок на получение пособия по безработице.