Комендантский час в Киргизии станет короче

На два часа дольше жителям Киргизии будет позволено находиться на улице. В стране сократят комендантский час.

Сейчас улицы должны быть пусты с 20 часов до 7 утра. По новым правилам, которые утвердил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, запрещено выходить из дома с 21 часа до 6 утра. Комендантский час действует в тех регионах страны, где введен режим чрезвычайного положения. Он действует в Бишкеке и Оше, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, городах Джалал-Абаде и Сузакском районе Джалал-Абадской области, в городе Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области. Режим ЧП введен до 30 апреля.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано 449 случаев заражения коронавирусом. Среди них 98 медиков. Жертвами заболевания стали пять человек.

Ранее сообщалось, что Киргизия получит материальную помощь на борьбу с коронавирусом. Деньги выделит Международный валютный фонд. Ожидается, что страна получит более 120 миллионов долларов.