В Бельгии бастуют работники супермаркетов из-за коронавируса

Сотрудники бельгийской сети магазинов Carrefour не вышли на работу в пятницу утром, устроив забастовку. Забастовка ограничилась только утренними часами, чтобы не осложнять жизнь бельгицейв в условиях пандемии.

Профсоюз работников супермаркетов сообщает, что сотрудники Carrefour недовольны возросшим потребительским потоком. Продавцам приходиться работать в усиленном режиме без дополнительных вознаграждений.