Сотрудники бельгийской сети магазинов Carrefour не вышли на работу в пятницу утром, устроив забастовку. Забастовка ограничилась только утренними часами, чтобы не осложнять жизнь бельгицейв в условиях пандемии.
Профсоюз работников супермаркетов сообщает, что сотрудники Carrefour недовольны возросшим потребительским потоком. Продавцам приходиться работать в усиленном режиме без дополнительных вознаграждений.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.