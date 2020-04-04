Почему Россия приостановила вывоз своих граждан из-за рубежа

С 4 апреля в России действует ограничение на авиарейсы для возвращения граждан из-за рубежа. Такое решение приняло правительство страны для предотвращения новой волны заболеваемости коронавирусом. Россиянам, которые находятся за границей и хотят вернуться домой необходимо заполнить специальную анкету на портале Госуслуг.

Отдельный пункт напомнит им об уголовной и административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. В понедельник Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликует обновленный график вывоза россиян из-за рубежа.