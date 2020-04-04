Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

До 20 апреля на территории Белоруссии рекомендовано приостановить спортивные мероприятия для детей и подростков. При этом подобные события для взрослых спортсменов идут по расписанию, например, чемпионат страны по футболу.

"На основании рекомендаций Министерства здравоохранения республики, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, Министерство спорта и туризма рекомендует приостановить до 20 апреля проведение спортивных мероприятий для детей и подростков", — говорится в сообщение министерства.

На 3 апреля в Белоруссии 351 заболевший коронавирусом, четверо скончались.