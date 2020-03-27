Сын президента Белоруссии продолжает посещать уроки. Мальчик ходит в школу, несмотря на распространение коронавируса.

Об этом рассказал сам Александр Лукашенко.

"Должен вам сказать, я никуда не прячусь. Категорически запретил, кто бы ни приходил, какие-то излишние мероприятия. А то получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался даже не за гипсовые перегородки, а за железобетон. Нет, ничего особого. У меня свой такой в школу ходит. У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую", — пояснил белорусский лидер.